الخليج اليوم .. 96 مرحّلاً في الهلال الأحمر السعودي لخدمة الحجاج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكملت فرق الترحيل الطبي بهيئة الهلال الأحمر السعودي لحج عام 1445 هـ، جاهزيتها بأكثر من 96 مُرحّلًا لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، حيث تعد فرق الترحيل الانطلاقة الأولى للخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة ممثلة في فرقها الأرضية والجوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر لموسم الحج الدكتور يوسف الصفيان، أن الهيئة قامت بتوزيع منسقين من منسوبي الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتكامل في سبيل سرعة الوصول للحالة الإسعافية، إضافة إلى التنسيق في إجراءات نقل المرضى؛ للإسهام في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب منشأة صحية متخصصة لتقديم الرعاية لضيوف الرحمن، مبيناً أن الهيئة طورت الجانب التقني في مركز الترحيل الطبي لتحقيق أعلى نسبة لسرعة الاستجابة، حيث يعملون في 3 فترات على مدى الـ 24 ساعة يومياً.

وأوضح الدكتور الصفيان، أن البلاغ يمر بعدة مراحل منها استقبال البلاغ، وأخذ بيانات المتصل وموقع الحالة الإسعافية بدقة عالية، وتحديد الموارد اللازمة للاستجابة، وتقديم تعليمات ما قبل الوصول للمستجيب الأول وذلك للوصول للمصاب عبر أسرع الطرق الممكنة لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام، كما تم تخصيص موظفين لمتابعة البلاغ للتنسيق بين الفرق الإسعافية وطالبي الخدمة الإسعافية والمنشأة الصحية، لتسهيل استقبال المرضى وتفعيل المسارات التخصصية من قبل التحكم الطبي للعديد من الحالات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص متطوعين يتحدثون لغات مختلفة لاستقبال البلاغات عبر 997 والتطبيقات الإلكترونية، وتقديم التعليمات ما قبل وصول الفرق الإسعافية وفق البروتوكول المعتمد.