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الخليج اليوم .. وول ستريت جورنال: السعودية وأميركا تقتربان من إبرام معاهدة أمنية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع .

 

والاتفاق المحتمل يأتي ضمن حزمة ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض، واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة.

 

وستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، التي قالت وول ستريت جورنال إنها ستحمل اسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي لصالحها.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن المعاهدة تهدف إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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