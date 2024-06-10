شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"فتح": التفاوض الجاد هو السبيل للوصول لحلول وسط لمجمل قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القيادي بحركة "فتح" الفلسطينية منير الجاغوب، أن عملية التفاوض الجاد هي السبيل للوصول لحلول وسط لها علاقة بمجمل القضية الفلسطينية، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقبل بأي وقف لإطلاق النار ويريد ضمانات أمريكية لذلك، وحركة حماس من جانبها تسعى أيضا لضمانات أمريكية بأن تنتهي تلك المراحل الثلاثة بوقف لإطلاق النار.

وقال الجاغوب في مداخلة لقناة "العربية" اليوم الاثنين، "إنه إذا نجحت الولايات المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن خطة نتنياهو هي الحصول على عدد من الرهائن ثم الاستمرار في الحرب"، مشيرا إلى أن عملية استعادة الأسرى الأخيرة خدمت رؤيته بأن الضغط العسكري هو ما سيحقق أهداف الاحتلال الإسرائيلي بتحرير الرهائن وأنه ليس هناك إلا القوة للقيام بذلك.

وحول زيارة وزير الخارجية الأمريكي جو بايدن للمنطقة، أكد الجاغوب أنه لا يتوقع أن تختلف زيارته عن أي زيارة سابقة ولن ينتج عنها أي جديد، فهو يتحدث عن وقف الحرب لكنها لا تتوقف، ويزور المنطقة من أجل هدنة ولكن لا يتم تطبيقها.

وأشار إلى أن ما تعمل عليه الولايات المتحدة من خلال مقترح الرئيس بايدن وزيارة بلينكن، هي إيجاد صيغة احتلال جديدة للفلسطينيين تكون أكثر قبولا ومرونة، وليس الخلاص من الاحتلال أو إنهاء الصراع بشكل كامل مع الفلسطينيين.