شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 5 شهداء و30 مصابا لمجمع ناصر الطبى فى خان يونس جراء قصف رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر طبية فلسطينية إن 5 شهداء و30 مصابا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة جراء قصف الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



