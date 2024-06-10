شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 30 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، منذ أمس، وحتّى صباح اليوم، بينهم سيدة وأطفال، وأسرى أفرج عنهم مؤخرًا، وأعاد الاحتلال اعتقالهم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك، اليوم الاثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، جنين، نابلس، رام الله، الخليل، سلفيت، القدس، وطوباس التي تشهد عملية اقتحام واسعة.

وتخلل عمليات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تّخريب وتّدمير المنازل، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات منذ أحداث السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9155، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.