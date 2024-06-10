شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطرا على وجود الدولة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، أن فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطرا على وجود الدولة العراقية، مشيدا بالوقفة التلاحمية التي التف فيها الشعب العراقي حول قواته المسلحة لتطهير الأرض من عصابات داعش الإرهابية.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "الانتصار على داعش كان ولا زال، منجزا ثمينا أكد ترابط شعبنا، ورسخ قدرنا التاريخي في العيش المشترك المتآخي، وخرجنا من التجربة ونحن أقوى وأشد إصرارا على المضي بإعمار العراق وتطويره وتنميته، وتنشئة أجيال تحمل المسؤولية وتنظر إلى المستقبل الواعد باقتدار وتمكن".

وأضاف "استطاع العراقيون، بتضحياتهم وبمساعدة الأصدقاء والشرفاء، أن يكسروا موجة التطرف والإرهاب في أقبح صورها وأشدها وحشية، وأن ينجزوا هذا النصر الحضاري نيابة عن العالم الحر"، لافتا إلى أن "فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطرا على وجود الدولة العراقية".