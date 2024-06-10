شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى السعودية: المملكة سخرت كل إمكاناتها ليؤدى الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أن المملكة سخرت كل إمكاناتها لكي يؤدي الحجاج والمعتمرون نسكهم بكل يسر وسكينة، جاء ذلك في كلمته خلال أعمال ندوة الحج الكبري بمكة المكرمة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور فهد الماجد، أمين عام هيئة كبار العلماء بالسعودية، وفق قناة "الإخبارية" السعودية.

وقال آل الشيخ، إنه تم إصدار الأنظمة والتعليمات المتعددة التي ترتب أوضاع الحجيج منذ رغبة الحاج في الحج مرورا بوصوله إلى المملكة وتنقلاته في أداء شعائره حتى عودته دياره ووطنه.

وأوصى الحجاج بمراعاة تلك الأنظمة وأن يعلموا أن ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، موضحا أن هذه الأنظمة تم وضعها تعظيما لشعيرة الحج وتمكينا للحجاج والعمار من أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أنها تستهدف بث أكثر من "35.000.000" رسالة نصية "sms" عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لهواتف الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بلغات عالمية في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية خلال موسم الحج. وفق "سبق".

ويتضمن محتوى الرسائل التي تبثها "الأمانة" إيضاح مناسك الحج والعمرة، ورسائل تعريفية عن خدمة الهاتف المجاني والمكتبة الإلكترونية، والتوعية الإسلامية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام.