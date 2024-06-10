شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بالسعودية تنبه الحجاج بإجراءات السلامة فى الحرم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، أهمية اتباع ضيوف الرحمن إجراءات السلامة في المسجد الحرام، والحرص على تنفيذها.

ونصحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، ضيوف الرحمن، باتباع إرشادات السلامة والتى تشمل عدم التزاحم، ومراعاة كبار السن، وذوي الإعاقة، وتجنب اصطحاب الأطفال.

وأشارت "الدفاع المدني"، إلى أهمية التقيد بالإشارات الضوئية الموجودة في الحرمين، وتجنب أوقات الازدحام.

ومن جهة أخرى، تواصل أمانة الطائف أعمالها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ لتقديم الخدمات البلدية كافة للزائرين، مع متابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية.

وأوضح أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي؛ أنه تم تكليف 540 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ لتقديم الخدمات البلدية كافة للزائرين.

وأكدت أمانة الطائف حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من وكالة الخدمات والبلديات الفرعية في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في المرافق الخدمية كافة؛ لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.