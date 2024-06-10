شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" بالسعودية: بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس 15 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من 15 يونيو.

وأوضحت الوزارة، أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً اعتباراً من السبت الموافق 15 يونيو الجارى حتى يوم الأحد 12 الموافق ‎15‏ سبتمبر المقبل، وفق "سبق" .

وقالت الوزارة، إن هذا القرار يأتى في إطار الحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

ودعت الوزارة، أصحاب العمل، إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرُّض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري).

وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.