شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: تخصيص 251 عربة كهربائية كبيرة للطواف والسعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، تفعيل 251 عربة كهربائية كبيرة للطواف والسعي على مدار 24 ساعة خلال موسم الحج؛ تيسيراً لضيوف الرحمن كِبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وفق صحيفة"المدينة".

وأوضحت الهيئة، أن مداخل العربات تشمل سلم أجياد الكهربائي، ومصاعد باب الملك عبدالعزيز، ومصاعد باب العمرة، وجسر أجياد، وجسر الشبيكة.

وأضافت، أن رسوم الخدمة للطواف والسعي 100 ريال شاملة الضريبة، فيما تقدم الخدمة مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، أعلنت مدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي عن تعاونها مع مستشفى الصحة الافتراضي في تنفيذ مشروع نظام لمراقبة مرضى القلب -عن بعد- للسنة الثانية على التوالي بما يتيح لهم أداء مناسك الحج بسلامة واطمئنان، وذلك في خطوة رائدة لتعزيز الرعاية الصحية للحجاج، حيث يهدف هذا المشروع إلى تمكين مرضى القلب من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، كما يتم استخدام أجهزة على شكل ساعات ذكية يمكن ارتداؤها لتتبع المؤشرات الحيوية ومراقبة المعايير الفسيولوجية الرئيسة للمريض بدقة، كما تقوم هذه الأجهزة بنقل البيانات بشكل فوري إلى فريق متخصص في مركز التحكم بعناية القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية ومستشفى صحة الافتراضي، مما يضمن تقديم رعاية طبية مستمرة ومتطورة.

وقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام مطبوعات إرشادية وكتيبات دينية بعدة لغات للزائرات، لتعريفهن بمناسك الحج والعمرة، وآداب الزيارة، بالإضافة إلى توفير كبائن التوعية الإسلامية للردّ على استفسارات الزائرات في المصلي النسائي بجامع ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، حيث يتيح فرع الوزارة، خدماته للحجاج والزائرين، كخدمة المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تقدم أكثر من 3000 مادة علمية متاحة بأكثر من 50 لغة عالمية.