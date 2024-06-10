شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة التونسى: التغيرات المناخية خطر وعلى الدول الصناعية الكبرى تحمل مسئولياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة والموارد المائية التونسي عبد المنعم بالعاتي، أن الدول الصناعية الكبرى هي المتسببة في التغييرات المناخية، داعيا هذه الدول إلى الوقوف إلى جانب الدول المتضررة وتحمل مسؤولياتها وإيجاد الحلول الكفيلة للتعامل مع هذا الخطر.

وقال بالعاتي في تصريح اليوم الاثنين، إن تونس تعرضت إلى ضرر كبير جراء انعكاسات التغيرات المناخية التي تسببت في نقص كبير في الأمطار وفي المياه وفي تسجيل درجات حرارة مرتفعة وما تسبب في العديد من الحرائق خلال الفترة الماضية.

وشدد وزير الزراعة والموارد المائية التونسي على أن الحديث عن المياه هو حديث عن الحياة، مطالبا بضرورة القضاء عن الفساد في قطاع المياه، وبين أن هذا الخطر لا يهم تونس وحدها بل العديد من الدول.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أشار بالعاتي إلى ضرورة أن تتدخل الدول لإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يعاني العطش وقلة الماء ويتعرض إلى الإبادة ، مؤكدا أنه لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.