شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب الله" يعلن استهدافه تمركزا لجنود إسرائيليين جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مبنيين لتمركز الجنود الإسرائيليين في مستعمرة المنارة الواقعة مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا في جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيان، نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، "ردا على اعتداءات الاحتلال ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا بلدتي حولا وشبعا، استهدفنا اليوم الاثنين مبنيين يتمركز بهما جنود العدو في مستعمرة المنارة، بالأسلحة ‏المناسبة، وتم إصابتهم إصابة مباشرة، وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".‏

كما أعلن "حزب الله" عن استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة ‏راميم بالأسلحة المناسبة، وتدميرها.