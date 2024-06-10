شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن ينعى قائد سلاح الجو الأسبق إحسان باشا شردم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثاني، الفريق أول ركن طيار قائد سلاح الجو الأردنى الأسبق إحسان باشا شردم.



وكتب ملك الأردن على موقع إكس: "فقدنا صقرا باسلا من صقور سلاح الجو الملكى الأردني. كان أخا عزيزا ورفيق سلاح شجاعا. قاتل ودافع عن سماء الأردن ببطولة يشهد لها التاريخ، وساهم بكفاءة فى تطوير القدرات القتالية لسلاح الجو، رحم الله إحسان باشا شردم، ورحم شهداءنا الأبطال".



ويعتبر إحسان شردم من أعيان الشراكسة فى الأردن، ومن كبار ضباط سلاح الجو الملكى الأردني. ولد فى عمّان فى المملكة الأردنية الهاشمية (إمارة شرق الأردن آنذاك) عام 1938. دخل الخدمة العسكرية طيارًا مقاتلًا فى سلاح الجو الملكى الأردني.