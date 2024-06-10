شكرا لقرائتكم خبر عن فتح: استقالة قائد العمليات الإسرائيلية في غزة يشكل ضغطا على نتنياهو وحكومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القيادي بحركة "فتح" الفلسطينية شفيق التلولي، إن استقالة قائد العمليات الإسرائيلية في غزة من منصبه يصب في صالح الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويزيد من أزمة النظام السياسي الإسرائيلي خاصة في ظل التداعيات والانهيارات في مجلس الحرب الإسرائيلي، وهو ما يُعد مؤشرا لانهيارات وشيكة في الحكومة.



وأوضح التلولي - في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار اليوم /الاثنين/- أن الاستقالات والتداعيات التي تشهدها الساحة الإسرائيلية تعيد الأوضاع إلى ما قبل العدوان حين كانت الساحة الإسرائيلية تشهد تجاذبات كبيرة في الإطار الداخلي لسياسات نتنياهو المعروفة ولقضايا كثيرة تتعلق بأدائه، كما تضع نتنياهو أمام خيارات صعبة داخليا ودوليا، وقد تؤدي إلى فشل وشيك للحكومة الحالية.



وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية عجزت عن تنفيذ مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن سواء بزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة أو قبل استقالة قائد العمليات الإسرائيلية، ولم تدخل المبادرة حيز التنفيذ ولا التفاوض الجدي بسبب تعنت نتنياهو من جهة ومجلس الحرب والحكومة اللذان يرفضان عقد أي صفقة واستمرار الحرب.