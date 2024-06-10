تعاون بين "روتانا للموسيقى" و "روتانا استوديوز"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت "مجموعة روتانا للموسيقى" و "روتانا استوديوز" الشركتين الشقيقتين توقيع مذكرة تفاهم للتعاون، بهدف تعزيز الإبداع والتنوع في صناعة الفن والموسيقى.

وذلك بهدف تحقيق مزيد من التطور والنمو في عالم الفن والإنتاج الفني، لدعم الإبداع والمواهب الفنية، وتعزيز الحضور الفني للشركتين على الساحة العربية والعالمية.

وتسـهم هذه الاتفاقية في دعم قطاع الفن والإبداع في المملكة، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والهوية الوطنية، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة مشجعة للمبدعين.

بنود الاتفاقية

تشمل هذه المذكرة جملة من الأهداف والمبادئ لتعزيز الجهود المشتركة في مجالات الإنتاج الفني والموسيقي، بما في ذلك استخدام المحتوى الموسيقي والاستعانة بالفنانين الموهوبين، ورعاية بعض الإنتاجات الفنية المشتركة.

وتعمل "روتانا استوديوز" باستمرار على تطوير وتقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة يلبي تطلعات الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي.

وتتميز بتنوع واسع في مجموعة أفلامها الروائية والوثائقية، ما يجعلها واحدة من أهم الوجهات لمحبي السينما العربية.

تجارب صوتية مميزة

من ناحية أخرى، تسعى مجموعة روتانا للموسيقى إلى تعزيز التجارب الصوتية المميزة للجمهور من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المحتوى الموسيقي بأعلى معايير الجودة.

وتتضمن مكتبتها الغنية تسجيلات لأهم الفنانين العرب والإصدارات الحصرية، وتعتبر وجهة رئيسية لعشاق الموسيقى العربية.

لمياء آل سعود: تفاعل ابداعي

وفي هذا السياق، علقت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا استوديوز قائلة: " تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز موقعنا كشركتين رائدتين في مجال الإنتاج الفني، إن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التفاعل الإبداعي وتقديم محتوى فني ذو جودة عالية للجماهير".

سالم الهندي: خطوة استراتيجية

من جانبه، علق الاستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى قائلاً: "تعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزامنا بتقديم المزيد من التجارب الفنية المتميزة للجمهور، ونحن واثقون من أن هذه التعاون سيفتح آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار في مجال الإنتاج الفني والموسيقي ".

ويأتي هذا التوقيع ليؤكد التزام الشركتين الشقيقتين بتقديم الأفضل وتعزيز الحضور الفني والثقافي للمنطقة والعالم، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل.