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الهلال الأحمر العراقي: 35 شاحنة مساعدات غذائية وطبية في طريقها إلى غزة

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القاهرة - سامية سيد - أوضحت جمعية الهلال الأحمر العراقية ، اليوم الإثنين ، كمية المواد الإغاثية المرسلة إلى قطاع غزة وتفاصيل الوجبة الأخيرة.


وقال مدير إدارة الكوارث في جمعية الهلال الأحمر أحمد عبد الأمير عبد الرحمن ، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، "إن العراق أرسل 250 طناً من المواد الغذائية والإغاثية والطبية جواً".


وأضاف أن الكميات المعدة حالياً كبيرة جداً ، إذ تمت تهيئتها وستسلك الطريق البري، حيث إتجهت حملة مكونة من 35 شاحنة ، وبواقع 360 طناً من المواد الغذائية، فضلا عن 4 شاحنات تصل حمولة الواحدة 20 طناً من المواد والمستلزمات الطبية.


وتابع أن الحملة انطلقت من بغداد نحو منفذ طريبيل ، ومنه لميناء العقبة عبر العبارات ، ومن ثم إلى نويبع ومنها إلى رفح ، مشيرا إلى أن ‏الوجبات السابقة أعدت بتبرعات من الحكومة والهلال الأحمر العراقي ، أما الوجبة الأخيرة تضمنت 300 طن منحة من رئيس الوزراء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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