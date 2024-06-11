الخليج اليوم .. هبوط أول رحلة لـ "طيران الخليج" في مطار سوتشي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشن "طيران الخليج" الناقل الوطني لمملكة البحرين رحلات الطيران العارض "تشارتر" من العاصمة المنامة إلى مدينة سوتشي الروسية حيث هبطت أولى طائراته في مطار سوتشي الدولي مساء الاثنين.

وقال ألكسندر نيكونوف، نائب المدير العام لشركة "أيروديناميكا" للصحفيين: "بدأت شركة طيران الخليج، الناقل الوطني للبحرين، في تسيير رحلة واحدة في الأسبوع.. نحن سعداء للغاية لأننا بدأنا في عام 2024 في تحقيق توجهنا الاستراتيجي، والذي كنا نخطط له من حيث تطوير شبكة الخطوط الجوية حتى قبل الجائحة، والمتمثل بجذب السياحة من الشرق الأوسط".

وسيتم تشغيل الرحلات في فصلي الربيع والصيف مرة واحدة في الأسبوع يوم الاثنين على متن طائرات إيرباص A-321 بسعة 166 راكبا، وتصل الرحلة إلى سوتشي في تمام الساعة 20:15 بتوقيت موسكو، وإلى المنامة (عاصمة مملكة البحرين)، في تمام الساعة 21:15 بتوقيت موسكو.

ووفقا لنيكونوف، يتم العمل على مسألة تسيير الرحلات الجوية على هذا الخط في فترة الشتاء.

وأضاف: "ربما سيتم تحويل الرحلات الجوية إلى رحلات منتظمة حتى تكون التذاكر في متناول المواطنين الروس الذين يمكنهم السفر ليس فقط إلى البحرين، ولكن أيضا (إلى دول أخرى) مع وجود رحلات ربط في البحرين إلى وجهات طيران أخرى".

وبدوره أكد أليكسي كوماروف، المدير العام لمطار سوتشي، أن العمل النشط لتوسيع شبكة الخطوط الجوية في مطار سوتشي الدولي يجري منذ عام 2022، وأن الأولوية للوجهات الدولية هي الشرق الأوسط.

وقال كوماروف: "سنواصل العمل على جذب عملائنا من الشرق الأوسط، فلدينا عُمان والكويت وقطر في مشاريعنا".

ويعد مطار سوتشي الدولي من بين أفضل 5 مطارات من حيث حركة الركاب في البلاد، وهو جزء من مجموعة شركات "إيروديناميكا".

ويتم عبره تسيير رحلات جوية إلى 56 وجهة روسية محلية و21 وجهة دولية، ويتم تشغيل الرحلات الجوية من قبل 21 شركة طيران روسية و10 شركات طيران أجنبية.

وفي نهاية الربع الأول من عام 2024، خدّم مطار سوتشي أكثر من 307,000 مسافر على الخطوط الدولية، وهو ما يزيد بنسبة 2% عن الفترة نفسها من عام 2023.

المصدر: تاس