شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قرب قرية كفر نعمة، غرب رام الله وسط الضفة الغربية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد 4 أشخاص برصاص الاحتلال في قرية كفر نعمة.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوة خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه سيارة قرب قرية كفر نعمة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية وتندلع مواجهات.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تبادلا لإطلاق النار، اندلع بين القوات الإسرائيلية، ومقاومين في كفر نعمة، خلال عملية اعتقال فلسطينيين نفّذا عملية حرق عمد في البؤرة الاستيطانية (سديه أفرايم)، الليلة الماضية.