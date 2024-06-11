الخليج اليوم .. إعلامي سعودي شهير يعلن إصابته بالسرطان واستئصال 30 سم من القولون (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فاجأ الإعلامي السعودي الشهير جاسم العثمان، الوسط الإعلامي، بإعلان إصابته بمرض السرطان في القولون.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر جاسم العثمان في إحدى الأمسيات وخاطب الوسط الإعلامي بأنه ليس من طبعه حب الشكوي وإعلان تفاصيل مرضه ودخول المستشفى، موضحا أنه اكتشف مرضه في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الماضي.

وقال العثمان إن الطبيب طلب استئصال جزء كبير من القولون، وإنه بالفعل أجرى العملية واستأصل 30 سم من القولون.

وبين الإعلامي السعودي القدير أن الأمور حاليا أصبحت مستقرة، معبرا عن سعادته بالتواجد في أمسية مع محبيه.

وفي حسابه على منصة "إكس"، طمأن جاسم العثمان متابعيه على صحته، حيث تمنى الكثيرون له الصحة والعافية والشفاء.

ونشر العثمان في تدوينة على صفحته الشخصية صورة له خلال زيارته لأحد الأشخاص في المستشفى، معلقا عليها بالقول: "رسالة إلى الأحبة من أبناء وطني الحبيب (السعودية)..التحية والتقدير لكم على كرمكم وطيب مشاعركم.. رفع الله قدركم في الدارين ومتعكم بالصحة والعافية وطول العمر.. الحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة..وأمارس نشاطي بشكل طبيعي....وأتواجد في العديد من المناسبات والفعاليات دعما وتقديرا..وأنا أمامكم في اللقطة (الصورة)..في زيارة أخي سعيد الشهراني في المستشفى مساء يوم الأحد 9 يونيو 2024، ولكم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان..وباقة ورد لكل فرد منكم".