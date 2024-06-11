شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والكويت يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة وضمان إيصال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، الاثنين، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما ينتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.



وشدد الوزيران -خلال اجتماع عقداه قبل انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يستضيفه الأردن الثلاثاء- على أهمية تكثيف الجهود التي تهدف إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.



كما بحث الوزيران -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية- سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الأردن والكويت في كافة المجالات، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.