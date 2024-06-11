شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يهنئ الصومال لانتخابه عضوا غير دائم بمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، جمهورية الصومال الفيدرالية بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، بمناسبة انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لدورة (2025-2026).



وأكد العسومي -في بيان الاثنين- أن هذه الخطوة تمثل قيمة مضافة للدبلوماسية العربية في منظمة الأمم المتحدة، بما سوف ينعكس إيجابا على تناول القضايا العربية في هذه المنظمة الأممية.



وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته للصومال بالنجاح في مساعيه وجهوده نحو توظيف هذا المقعد في خدمة القضايا العربية والدفاع عنها.