شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: قرار مجلس الأمن سيسهم في وقف الأزمة بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن اعتماد هذا القرار سيسهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ترحيب دول مجلس التعاون وأشار البديوي إلى أن دول المجلس ترحب بالجهود الإقليمية والدولية كافة لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين.

وثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، مؤكدا المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.