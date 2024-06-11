شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسبانيا يصل الأردن للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الطارئة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي تبدأ أعماله في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الثلاثاء.

كان في استقبال بيدرو سانشيز -لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمَّان- وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردني الدكتور إبراهيم الجازي، وأمين عمَّان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير الإسباني لدى الأردن ميجيل دي لوكاس، ومسؤولي السفارة.