شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين معظمهم أطفال فى استهداف الاحتلال لمنزل وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 8 فلسطينيين أغلبهم من الأطفال في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لمنزل وسط مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 مواطنا، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.