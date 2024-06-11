شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية باكستان يصل الأردن للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، مساء الإثنين، إلى العاصمة الأردنية عمَّان؛ للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي تبدأ أعماله في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، اليوم الثلاثاء.

كان في استقبال إسحاق دار -لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمَّان- وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردني الدكتور إبراهيم الجازي، وأمين عمَّان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير الباكستاني لدى الأردن محمد أجمل إقبال، ومسؤولي السفارة.