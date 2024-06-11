شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لتمويل منصة الرياض لتبادل المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) بمبلغ 20 مليون دولار.



وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن الاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المملكة لتأسيس المنصة يؤكد إدراكها بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنه من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق.