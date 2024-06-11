شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مساء أمس الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت 8 شهداء من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم وسط خان يونس.

كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق المدينة.

وفي مدينة رفح، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لمخيمات وأحياء المدينة، ما أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة.

قرار مجلس الأمن

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتًا وامتناع صوت واحد.

وحث القرار، الذي حمل الرقم 2735، الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير.



وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المجلس ليندا توماس جرينفيلد، في كلمة لها في الجلسة التي خصصت للتصويت على مشروع القرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن بلادها عملت مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لضمان استمرار المفاوضات، حتى التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط المتعلقة بالمقترح الحالي.

وأشارت إلى أنه لا مكانًا آمنًا في قطاع غزة، وأن على المحتل الإسرائيلي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، موضحة أن الفلسطينيين يدفعون الثمن، وأن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة بالتدهور.