شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح ترحب بقرار مجلس الأمن الداعى لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

رحب عضو المجلس الثورى لحركة فتح والمتحدث باسم الحركة جمال نزال بقرار مجلس الأمن الدولى الداعى لوقف فورى تام وكامل لإطلاق النار فى قطاع غزة.

وقال نزال ـ في تصريح لقناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الثلاثاء، إنه يتعين الآن على إسرائيل تطبيق القرار ووقف إطلاق النار فورا، مضيفا أنه قبل أسبوع صدر عن القيادة الفلسطينية بيانا طالبت خلاله بمحددات تخص وقف إطلاق النار وهي موجودة بنحو 85% من قرار مجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق أمس الاثنين، على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد، ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهذا القرار، معتبرا أن هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.