شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون الإسلامية" السعودية: نسخر كل إمكانياتنا لخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية السعودية الشيخ عمر الدويش، أن الوزارة تواصل جهودها وتسخر كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وقال الشيخ عمر الدويش - فى تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن "وزارة الشؤون والدعوة الإسلامية تبذل الجهود المكثفة لخدمة الحجاج في 5 منافذ حدودية، حيث قامت بتنفيذ برامج توعوية ومحاضرات إرشادية فضلا عن البرامج التطبيقية عبر الأجهزة الذكية".

وأضاف أن "الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية برنامج رشد وهو منصة موجهة لعموم المواطنين والمقيمين والمستفيدين والذي يحتوي على مجموعة من التطبيقات منها نسخة حديثة لمصحف مجمع الملك فهد ومكتبة إلكترونية بالإضافة إلى الحج الافتراضي (وهو برنامج ثلاثي الأبعاد من 4 تطبيقات باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية)".

وأشار الشيخ عمر الدويش، إلى أن "الوزارة بالتعاون مع جمعيات الدعوة قامت بتوزيع أكثر من 12 آلاف و900 هدية بين كتيبات ومنشورات ومظلات".