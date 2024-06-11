شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 4 من جنوده فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده، جراء انفجار منزل مفخخ فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك فى اليوم التالى من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، عن العملية التى قالت إنها استهدفت جنودًا، وقوة إنقاذ جاءت لتخليصهم.

وبحسب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتفع حصيلة القتلى في صفوفه من الجنود والضباط منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 295.

وذكر جيش الاحتلال أن الجنود الأربعة كانوا يخدمون في لواء جفعاتي، وهو ما ذكره موقع خدشوت بزمان العبري أمس.

وأظهر تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجنود ألقوا بقذيفة داخل منزل مشتبه به في مخيم الشابورة في رفح، في محاولة، للتأكد من خلوه من القنابل المفخخة، فلم يحدث انفجار، وعندما دخل جنديان إلى المبنى المكون من ثلاثة طوابق، انفجر، ما أدى إلى انهياره بشكل جزئي، ومقتل أربعة جنود إضافة إلى إصابة سبعة آخرين، خمسة منهم جروحهم خطيرة.