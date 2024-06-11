شكرا لقرائتكم خبر عن ترحب دولى بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت أستراليا، اليوم الثلاثاء، بالقرار الذى تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين، والذى يدعم وقف إطلاق النار الشامل والوقف الدائم للأعمال العدائية وبدء إعادة الإعمار فى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية - في بيان على موقعها الرسمي - أن "أستراليا ستواصل العمل مع الدول التي تدعم السلام للضغط من أجل الموافقة على هذا الاقتراح وأي تأخير لن يؤدي إلا إلى فقدان المزيد من الأرواح"، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين، وتدفق المساعدات على نطاق واسع، وإطلاق سراح جميع المحتجزين

وأشارت إلى أن "الاقتراح المكون من ثلاث مراحل الذي قدمه الرئيس الامريكي جو بايدن، يقدم أفضل طريق للخروج من هذا الصراع، كما يؤكد القرار مرة أخرى الالتزام الدولي بحل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد وافق أمس بأغلبية 14 صوتا مقابل صفر، على قرار برعاية الولايات المتحدة لدعم خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها بايدن بشأن غزة؛ حيث ستبدأ الخطة بوقف كامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة، وتطلق حماس سراح جميع النساء والأطفال وكبار السن والمصابين المحتجزين لديها، كما سيُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في جميع أنحاء غزة وسيتم مد القطاع بالمساعدات الإنسانية.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو فيه إلى الوقف التام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل القطاع على النحو اللازم.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الثلاثاء، أن اعتماد هذا القرار يعتبر خطوة محورية هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على قطاع غزة والمدنيين الفلسطينيين فيه؛ لتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل ضمان تنفيذ بنوده.

كما رحبت المملكة العربية السعودية ،بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.

وأكدت المملكة - في بيان للخارجية السعودية اليوم الثلاثاء، أورته وكالة الأنباء السعودية"واس"- أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددةً دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقفٍ مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية وبما يُسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

من جانبها رحبت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الوزارة قولها - في بيان لها - "إن العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وما تضمنه من دعم الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل يلبي احتياجات سكان القطاع ورفض أي تغيير ديموغرافي".

وحثت الوزارة الأطراف الفلسطينية على التجاوب مع القرار تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

من جهتها رحّبت سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، داعيةً كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير.

وأعربت الخارجية العمانية -في بيان، اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء العمانية- عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبل مصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تمرير مشروع هذا القرار، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم على القطاع، وبما يؤدي لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دعمًا للسلم والاستقرار في المنطقة.