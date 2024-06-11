شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد بعد غد جلسة إحاطة ومشاورات مغلقة بشأن اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نيويورك (أ ش أ)

يعقد مجلس الأمن بعد غد الخميس، جلسة إحاطة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة بشأن اليمن.

ومن المتوقع، وفق بيان مجلس الأمن، أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبيرج ومدير قسم العمليات والدعوة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إديم ووسورنو إحاطة.

ويتلقى مجلس الأمن يوم الجمعة القادم إحاطة عن تنفيذ القرار 2686 المؤرخ 14 يونيو 2023 بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين، وتقدم المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو إحاطة في هذا الشأن.

في غضون ذلك، تعقد سويسرا غدًا الأربعاء اجتماعا بشأن "المفقودون فى الصراعات المسلحة".

من جهة أخرى، يعقد مجلس الأمن يوم الجمعة المقبل جلسة إحاطة في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين".

ويواصل أعضاء مجلس الأمن رصد الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي رسالة مؤرخة 8 مايو، دعت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى عقد اجتماع للمجلس لمناقشة قصف مخيمين للمشردين داخليا في 3 مايو بالقرب من جوما بمقاطعة كيفو الشمالية، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل.