شكرا لقرائتكم خبر عن المجندات السعوديات يتصدرن استعراض قوات أمن الحج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهد العرض السنوى لقوات أمن الحج فى المملكة العربية السعودية مشاركة مجندات من عدة قطاعات أمنية.

ووقف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال الحفل السنوى الذى نظمته قوات أمن الحج المشاركة فى موسم حج هذا العام.

واستعرضت قوات أمن الحج جاهزيتها من خلال تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى القدرة والإتقان التي تتميز بها القوات، كما تم استعراض أبرز الآليات والمدرعات والمركبات الخاصة، وطيران الأمن.

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