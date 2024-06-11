شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى ينعى الأميرة منيره بنت محمد بن تركى بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

نعى الديوان الملكى السعودى، اليوم الثلاثاء، الأميرة منيره بنت محمد بن تركى بن عبد العزيز بن تركى آل سعود.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودى - نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) -: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة منيره بنت محمد بن تركى بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".