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الديوان الملكى السعودى ينعى الأميرة منيرة بنت محمد بن تركى بن عبد العزيز

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 02:14 م

نعى الديوان الملكى السعودى، اليوم الثلاثاء، الأميرة منيره بنت محمد بن تركى بن عبد العزيز بن تركى آل سعود.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودى - نقلته وكالة الأنباء (واس) -: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة منيره بنت محمد بن تركى بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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