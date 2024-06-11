شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: وفرنا 800 مليون يورو و2.3 طن مساعدات للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال ممثل الاتحاد الأوروبى شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبى وفر 800 مليون يورو كمساعدات و2.3 طن من المواد والمساعدات المباشرة للفلسطينيين.

وأضاف ميشيل - في كلمته أمام الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة بالبحر الميت - أن الاتحاد لديه ثلاث هي: انهاء الحرب ووصول المساعدات ومتابعة عملية السلام ومفاوضاتها.

وأكد ضرورة حماية كافة المدنيين على كافة المستويات وضرورة إيقاف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كافة الرهائن والمختطفين وإنهاء العملية العسكرية في رفح والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولي واحترام جميع الأطراف بقرارات الأمم المتحدة.

ووصف ميشيل ما يحدث في قطاع غزة بالكارثة والمأساة الإنسانية؛حيث استشهد أكثر من 37 ألف وجرح أكثر 85 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطين معرضين للتهجير القسري وفقدان، مؤكدًا على ضرورة تقديم الدعم الكامل لهؤلاء.

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي عن نبذه لكافة أشكال العنف في الضفة الغربية،موجها الشكر إلى الشركاء وخاصة الأردن ومصر لقيادتهم العملية والأمم المتحدة.

وشدد على أن الأونروا ليست منظمة إجرامية وليست إرهابية وإنما هي منظمة مهمة جدا وسوف نستمر في دعمها مع الشركاء لإنقاذ الأرواح في الكوارث الإنسانية.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل للأزمة الراهنة سوى حل الدولتين، مؤكدا على أن السلام الدائم أفضل وسيلة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بأمان وسلام.

كما أكد شارل ميشيل دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية خلال هذه المرحلة لتقديم السلام والأمان لشعبهم.

م ا ق/رحا