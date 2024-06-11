شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الوطني العراقي ينفذ عملية في سوريا ويطيح بقيادي في داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الثلاثاء، عن أنه تمكن بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي من قتل قيادي بتنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني من قتل قيادي في داعش مسؤول عن نقل الأسلحة والمواد المتفجرة عبر الحدود .. موضحا أن مفارز الجهاز تابعت تحركات الإرهابي خلال الأيام الماضية قبل أن تحاصره في منطقة البصيرة بالرقة السورية ليتم قتله بعد اشتباكه مع القوة المنفذة.

وأفاد جهاز الأمن بأن هذا الإرهابي عمل ضمن مفارز العبرة في الحدود العراقية السورية واشترك بعمليات عدة على القطعات الأمنية في جزيرتي الصينية بصلاح الدين والبعاج.