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الخليج اليوم .. بعمر 130 عاماً.. وصول الجزائرية أكبر الحجاج سناً إلى السعودية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

احتفت الخطوط بوصول الحاجة الأكبر سناً "سارهودا ستيتي" إلى السعودية والتي تبلغ من العُمر 130 عاماً عبر إحدى رحلاتها، لتردد كلماتها ودعواتها "الله يحمي السعودية بلادها ويحمي أولادها"

ونشرت المجموعة السعودية على موقعها الرسمي على منصة "x" فيديو عن وصول الحاجة "سارهودا ستيتي" القادمة ضمن حجاج الجزائر عبر الخطوط السعودية.

وكانت السعودية قد استقبلت ضيوف الرحمن في قلب العالم النابض، مكة المكرمة، التي تزهو هذه الأيام بقدوم ضيوف الرحمن، وفي حضنها حيث تفيض مشاعر الإيمان ولحظات السكينة، واحتفت في وقت سابق باكتمال وصول أفواج الحجاج من دول متعددة حول العالم إلى العاصمة المقدسة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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