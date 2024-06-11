الخليج اليوم .. وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، أن قوات أمن الحجاج باشرت تنفيذ مهامها المكلفة بها لموسم حج هذا العام وفقاً للخطط الأمنية والوقائية المعتمدة على مجموعة من الركائز التي تجعل الاستعداد المبكر، ويعكس مهارة التخطيط ودقة التنفيذ لمهامها.

وأضاف: يأتي هذه الاستعداد في ظل استشعار الجميع لعظم المسؤولية تجاه واجبهم الديني والوطني، وامتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وشدّد على أن قوات أمن الحج على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل بأقصى درجات الحزم والقوة لمواجهة كل ما قد يعكر صفو ضيوف الرحمن، وبما يكفل لهم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

1 من 8

استعراض الجهازية

استعرضت قوات أمن الحج جاهزيتها من خلال تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى القدرة والإتقان التي تتميز بها القوات، كما تم استعراض أبرز الآليات والمدرعات والمركبات الخاصة، وطيران الأمن.

وأكد المتحدث باسم قوات أمن الحج المقدم خالد الكريديس لـ"العربية": بأن الاستعراض العسكري يؤكد جاهزية قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تنفيذ العديد من الفرضيات وعدد من التشكيلات فيما يتعلق بالاستعراض العسكري، ليؤكد جهازيتهم في تنفيذ الخطط التي تم الإعلان عنها مسبقاً، من جوانب حفظ الأمن العام والمرورية وإدارة الحشود وخطط الطواري.

وأضاف: هناك استعداد الأجهزة الأمنية في موسم الحج، هي استعدادات مرحلية وتراكمية، تبدأ المرحلة الأولى منذ نهاية موسم الحج للعام المنصرم، ثم تتدرج هذه المراحل للوصول إلى هذه الجهازية.