الخليج اليوم .. الحوثيون يضعون أيديهم على كبرى شركات الأدوية في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سيطرت جماعة الحوثي على شركتي الشركة "الدوائية الحديثة" و"الشركة العالمية لصناعة الأدوية" في صنعاء، بعد حملة اعتقالات طالت عديد موظفين عاملين في سفارات ومنظمات دولية ويمنية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، بينها مكتب المبعوث الأممي.

وقالت مواقع اخبارية محلية إن مسلحين تابعين للحوثيين اجتاحوا مقرات "الشركة الدوائية الحديثة" و"الشركة العالمية لصناعة الأدوية" واختطفوا موظفين وحققوا معهم.

وأشارت إلى أنه جرى اختطاف أربعة من مديري هاتين الشركتين في صنعاء، بينهم امرأة هي مديرة إدارة المشتريات فاطمة عيشان.

جاء ذلك بعد حملة اعتقالات الأيام الماضية استهدفت موظفين في الشركتين، واستجواب عامليهما على يد الحوثيين، تمهيداً لوضع الشركتين تحت سيطرة الحارس القضائي التابع للجماعة صالح دبيش.

وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات استهدفت موظفي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العالمية الأخرى العاملة في مناطق سيطرتها.