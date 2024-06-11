شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن عن مساعدات إضافية للفلسطينيين بملايين الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة بواقع 404 ملايين دولار، ليصل إجمالي ما قدمته واشنطن لهم أكثر من 674 مليون دولار خلال 8 أشهر من الحرب الطاحنة.



وأوضحت الخارجية الامريكية -في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن الولايات المتحدة تدرك الحاجة الملحة لوصول المزيد من المساعدات إلى المدنيين نظرا للظروف الإنسانية القاسية، وتدعو جميع المانحين إلى دعم العمليات المنقذة لحياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة.



وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد سيقدم الدعم الأساسي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية والحماية والتعليم والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي.



وأوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستظل ملتزمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة ، وندعوا المانحين الآخرين على المساهمة في عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة والمنطقة، وزيادة الدعم للمتضررين من النزاع، والعمل معا لإيجاد حلول دائمة للأزمة.



جاء ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للمنطقة، وهي الرحلة الثامنة له منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.