شكرا لقرائتكم خبر عن السوداني: جرائم الاحتلال في غزة أضرت بمصداقية القوانين الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حجم الجرائم والفظائع التي وقعت بحقِ المدنيين في قطاع غزة أضر بمصداقية القوانين الدولية والنظامِ الدولي.

وشدد على دعم بلاده وجود الدولة الفلسطينية، حاثا دول العالم جميعا على أن تتبع هذه الخطوة.

وثمن خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد في منطقة البحر الميت، قرار النرويج وإسبانيا وإيرلندا ووكالة الأمم المتحدة (الأونروا) لدورها في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

حشد الدعم

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تطلعه إلى نتائج عملية لهذا المؤتمر في حشد الدعم، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بطريقة منسقة، والتحشيد العالمي والشعبي لتوسعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة السعي لوقف إطلاق النار، ومن ثم العمل بجدية على استعادةِ حقوق الشعب الفلسطيني، في أن تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس.