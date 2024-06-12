شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان وموريتانيا dبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث بدر بن حمد البوسعيدى وزير خارجية سلطنة عمان مع محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وآفاق زيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين تناولا فرص تشجيع رجال الأعمال على إقامة شراكات وتبادل الخبرات في المجالات ذات المصلحة المشتركة، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.



وخلال الزيارة وقّعت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الموريتانية على عددٍ من مذكرات التفاهم في شأن المشاورات السياسية، وفي مجالات التأهيل والتدريب الدبلوماسي والدراسات والبحوث، والتعاون في مجالات النفط والغاز والمعادن والطاقة، وفي مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات.