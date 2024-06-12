شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى لـ"بلينكن": يجب تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني أهمية تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي خلال لقاء العاهل الأردني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وذلك على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة والذي عقد بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار العاهل الأردني ، إلى أهمية الدور الأمريكي في دعم الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، التي تواجه ظروفا قاسية تستدعي عملا جادا وفاعلا لمنع تفاقمها.

وأكد ضرورة البناء على مخرجات المؤتمر، لافتا إلى الدعم الإضافي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر لغزة والضفة الغربية.

وشدد الملك عبد الله الثاني، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.

وحذر العاهل الأردني من خطورة عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني (أونروا) في غزة، باعتبارها شريان الحياة لقرابة مليوني فلسطيني في القطاع.

من جانبها،ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن بلينكن قدم، خلال اللقاء، الشكر للملك عبدالله الثاني ،على دعم الأردن وقيادته لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.

وبالإشارة إلى الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للشراكة الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، أكد الوزير بلينكن الدعم الأمريكي المستمر الذي لا يتزعزع للأردن والشعب الأردني، وأثنى على التزام الملك عبد الله الثاني بالتحديث الاقتصادي والإصلاحات الحيوية في القطاع العام.