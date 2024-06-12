شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبحث مع الولايات المتحدة وروسيا وإنجلترا تطورات الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحرينى، في المملكة الأردنية الهاشمية، مع كل من: أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وسيرجي فيرشينين، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، واللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة، على هامش مؤتمر "التجاوب العاجل للمساعدات الإنسانية لغزة"، الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والحرب على قطاع غزة .

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الزياني بحث خلال اللقاء مع بلينكن مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار اتفاقية التكامل والازدهار الأمني الشامل (C-SIPA) المبرمة بين البلدين الصديقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية ودعم الاعتراف الدولي بها وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتضررين من النزاعات وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، فيما أكد الزياني أهمية التعاون الدولي لتنفيذ هذه المبادرات ودعم الولايات المتحدة لجهود مملكة البحرين في إحلال السلام والاستقرار والنماء في المنطقة.

من جانبه، أثنى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على نجاح القمة العربية في مملكة البحرين، مؤكدًا دعم بلاده للمبادرات التي اعتمدتها القمة، منوهًا بالتعاون والتشاور والتنسيق المتواصل بين البلدين على كافة المستويات وفي مختلف المجالات لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء أيضا بحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لوقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع، وفتح آفاق للمفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من ناحية أخرى وخلال لقاء الزياني، مع سيرجي فيرشينين، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، تم بحث سبل تنمية وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، في ضوء نتائج زيارة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى روسيا الاتحادية، وما تم التوصل إليه من اتفاقات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والحرب على قطاع غزة والجهود العربية والدولية الهادفة إلى وقفها، إضافةً إلى استعراض عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما بحث وزير الخارجية البحرينى مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة، سبل تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في قطاع غزة، والجهود العربية والدولية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار الدائم، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، ودفع جهود إحلال السلام في المنطقة.