شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات برلمانية بين المغرب وسلوفينيا بالرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب المغربى راشيد الطالبى العلمى، مع نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، لا سيما أن مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا تجمعهما مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها في عام 2022.

وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي، الثلاثاء بأن الجانبين استعرضا - خلال لقاء في العاصمة (الرباط) - عددا من القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، قدم رئيس مجلس النواب المغربي لمحة عن الأوراش الكبرى التي ينفذها المغرب.