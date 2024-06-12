شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن ذلك جاء خلال استقبال أردوغان لعطاف الذي يقوم بزيارة عمل لتركيا بتكليف من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وبحسب البيان، سلم وزير الخارجية الجزائري رسالة خطية من الرئيس تبون، إلى نظيره التركي، وهي "الرسالة التي تندرج في إطار التواصل بين قائدي البلدين والتنسيق بينهما للدفع بالعلاقات الجزائرية-التركية إلى أسمى المراتب المتاحة".

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وما تشهده من حركية إيجابية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس التركي عن تطلعه إلى لقاء الرئيس الجزائري في المستقبل القريب ومواصلة جهودهما المشتركة خدمة للعلاقات الثنائية بين البلدين ونصرة لقضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.