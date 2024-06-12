شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات سعودية كويتية حول تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، جلسة مباحثات تناولت العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وذلك بقصر السلام في محافظة جدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الثلاثاء أنه تم خلال المباحثات استعراض والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتعاون والتنسيق المشترك على مختلف الأصعدة.

وكان ولي عهد الكويت وصل السعودية اليوم في زيارة رسمية يرافقه وفد رفيع المستوى.