شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن مقتل القيادى أبو طالب فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قُتل قيادى ميدانى بارز فى حزب الله، ليل الثلاثاء، فى غارة جوية إسرائيلية فى جنوب لبنان أوقعت أيضاً ثلاثة قتلى آخرين، حسبما نقلت "سكاى نيوز" .

ونعى حزب الله، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قائداً بارزاً في صفوفه قضى بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إنه "القيادي الأعلى" في الحزب الذي يقتل منذ بداية التصعيد بين حزب الله واسرائيل منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وفي بيان نعى حزب الله "القائد طالب سامي عبد الله" الملقب بـ"الحاج أبو طالب مواليد العام 1969 من بلدة عدشيت من جنوب لبنان".

وأكّد مصدر مقرّب من حزب الله أنّ القيادي الميداني الكبير قضى بضربة إسرائيلية استهدفت ليل الثلاثاء بلدة جويا الواقعة في جنوب لبنان على بُعد نحو 15 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل.

من جهته، قال مصدر عسكري إن "قيادياً ميدانياً رفيعاً في حزب الله قتل في غارة اسرائيلية على بلدة جويا في جنوب لبنان إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين"، بدون أن يوضح ما إذا كانوا كذلك مقاتلين أو قياديين في الحزب.