شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: مقتل 6 أطفال فى الفاشر السودانية.. والآلاف محاصرون وسط القتال والان مع تفاصيل الخبر

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إنها تلقت تقارير مروعة تفيد بمقتل ستة أطفال على الأقل وإصابة العديد في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان وبأن الآلاف من الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في مخيمات نزوح كبيرة، أصبحوا محاصرين وسط القتال المتزايد وغير قادرين على الوصول إلى بر الأمان.

وحثت اليونيسف جميع الأطراف على تهدئة الوضع على الفور، والسماح بالحركة الآمنة والطوعية للمدنيين، وضمان حمايتهم، بمن في ذلك الأطفال والنساء والأعيان المدنية.



وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين أن ثلاث شاحنات تحمل مواد إغاثة أساسية وصلت إلى شمال دارفور من تشاد عبر معبر تينة، وأنه يتم توزيع هذه الإمدادات على أكثر من 1100 أسرة في منطقتين بالقرب من الحدود.

ووزعت منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 20 طنا من الإمدادات الصحية الطارئة على 18 مرفقا صحيا و5 مراكز استقرار في ولاية شمال كردفان. وذكرت المنظمة أن هذه المساعدة الحيوية ستلبي احتياجات الرعاية الصحية الطارئة والأولية للنازحين والمجتمعات المضيفة.

وتمكنت منظمة الصحة العالمية كذلك من الوصول إلى منطقة أبو جبيهة في جنوب كردفان لأول مرة هذا العام لتقديم الإمدادات الصحية الطارئة.

يُذكر أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لهذا العام ممولة بنسبة 16 في المائة فقط، حيث تم استلام أقل من 441 مليون دولار من أصل 2.7 مليار دولار مطلوبة.

